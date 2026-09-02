KP.RU: 23% россиян рассказали, что встретили лучшего друга в школьные годы

В День знаний сайт KP.RU представил итоги опроса о связях между выпускниками школ. Опрос показал, что значительное число россиян продолжает общение с одноклассниками спустя годы после окончания школы.

Согласно результатам, 23% респондентов признались, что свою лучшую дружбу они завязали еще в школьные годы, и эти отношения сохраняются до сих пор. Некоторые из опрошенных отметили, что в школе они встретили не только друзей, но и любовь всей жизни.

33% опрошенных рассказали, что хотя и не общаются с одноклассниками очень тесно, но все же поддерживают связь и регулярно встречаются. Одна из респонденток поделилась, что она и еще три одноклассницы, несмотря на то что живут в разных городах, собираются вместе каждое лето, хотя школу закончили 48 лет назад.

Лишь 3% участников опроса заявили, что не общаются с одноклассниками на постоянной основе, но всегда приходят на школьные встречи и выпускные вечера.

2% выбрали вариант «другое», отметив различные обстоятельства, повлиявшие на сохранение или разрыв дружеских связей. Оставшиеся 39% признались, что не поддерживают никаких отношений с одноклассниками, объяснив это расхождением интересов.