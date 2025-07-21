KP.RU: 23% россиян поддержали автоматическое взыскание задолженности по ЖКХ

Многие россияне одобряют идею автоматического списания различных видов задолженностей. Об этом говорят результаты исследования от сайта KP.RU .

Так, 43% опрошенных считают, что необходимо автоматически списывать алименты в пользу подопечного. Это поможет бороться с должниками и облегчит жизнь семьям. Еще 23% респондентов поддержали автоматическое взыскание задолженности по ЖКХ.

А вот 20% выступили за автоматическое списание долгов по кредитам, включая ипотеку, 9% — любых штрафов. Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое»