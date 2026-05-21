KP.RU: 23% опрошенных россиян заявили, что не имеют собственного жилья

В России обсуждают возможность введения «студенческой ипотеки» с первоначальным взносом всего 3% от стоимости. Только 5% россиян признались, что обзавелись собственным жильем до окончания университета. Такие данные получил сайт KP.RU в ходе опроса.

Еще 30% респондентов отметили, что собственное жилье появилось у них в возрасте от 20 до 30 лет. Кто-то взял ипотеку, а кто-то смог накопить на квартиру или дом.

Кроме того, 34% участников приобрели недвижимость в возрасте от 30 до 45 лет, 1% — только после 60 лет. А вот 23% признались, что у них нет своего жилья, они до сих пор живут у родных или снимают.