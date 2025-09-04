Kp.ru: 22% россиян признались, что мечтают переехать в южные регионы на пенсии

Многие россияне задумываются о смене места жительства в преклонном возрасте. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU .

Так, 22% респондентов сообщили, что хотели бы жить на юге, например, в Сочи или в Крыму. Еще 13% выразили желание жить в Москве, привлеченные комфортом и развитой инфраструктурой.

Другие 7% россиян признались, что мечтают о жизни у Балтийского моря, а 5% — в Санкт-Петербурге, 4% выбрали Дальний Восток, и еще 2% — северные регионы.

Однако 43% россиян все же хотят остаться в родном регионе, чтобы быть ближе к семье. Оставшиеся 4% предложили иные варианты: жизнь в своем доме у реки или озера.

Опрос был проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,2 тысячи человек.