Kp.ru: 22% россиян не пользуются паролями или биометрией для защиты смартфона

Для защиты телефон от взлома и кражи пользователям советуют использовать сложный код блокировки, а также не хранить в галерее или заметках пароли от кошельков и банковских приложений. Сайт kp.ru узнал о самых популярных способов защиты гаджетов среди россиян.

По результатам исследования, 33% опрошенных заявили, что установили на своем смартфоне разблокировку по отпечатку пальца, еще 14% выбрали разблокировку по лицу. Респонденты уверены в надежности биометрии и считают, что такая защита поможет уберечь личную информацию от воров и мошенников.

Еще 19% россиян рассказали, что установили на телефоне сложный код. По мнению опрошенных, это не позволит никому похитить их данные, даже если гаджет окажется в руках преступников.

Каждый десятый участник опроса используют графический пароль. Респонденты отметили, что им не хотелось давать гаджетам доступ к своим биометрическим данным, поэтому они предпочли такой код, тем более его не так сложно запомнить и вводить каждый раз.

А вот 22% россиян не стали никак защищать свой смартфон. Они уверены, что гаджет никогда не попадет в руки преступников, либо считают, что в нем нет ничего ценного для злоумышленников. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».