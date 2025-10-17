KP.RU: 22% опрошенных россиян считают, что детям нельзя доверять уход за питомцами

В России обсуждают запрет на выгул собак ростом выше 30–40 сантиметров детьми и подростками. По данным опроса сайта KP.RU , только 8% россиян уверены, что детям можно доверить уход за любыми питомцами.

По мнению 39% участников, несовершеннолетние должны заниматься животными только под присмотром родителей. А 22% уверены, что детям вообще не стоит доверять уход за питомцами.

Как отметили 30% респондентов, ребенок может самостоятельно присматривать только за маленькими животными. Участие в исследовании приняли 3,9 тысячи человек.