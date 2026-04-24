KP.RU: 22% опрошенных россиян рассказали, что всегда пожимают руку при встрече

Большинство россиян не стремятся к близким контактам при встрече. Только 22% респондентов рассказали, что всегда пожимают руки или обнимаются при встрече с людьми, в том числе малознакомыми. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Согласно результатам исследования, 58% респондентов считают излишним телесный контакт с малознакомыми людьми.

«Только с близкими друзьями руку пожимаем. Многим мужикам после туалета лень руки просто сполоснуть под краном», — отметил один из опрошенных.

Еще 18% россиян и вовсе стараются избегать тесного контакта с людьми при встрече, поскольку испытывают дискомфорт из-за грязи и микробов.