KP.RU: 21% россиян заявили, что не были в театре ни разу в жизни

Ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе открыто выразил недовольство стоимостью театральных билетов в РФ. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, когда россияне в последний раз посещали спектакли.

Так, 59% участников отметили, что уже не помнят свой последний визит в учреждение культуры.

«Цискаридзе прав, цены неподъемные. Простому человеку со средним доходом дорого посещать театр», — заявил один из респондентов.

Еще 21% опрошенных и вовсе никогда не были на постановках.

«Никогда не был, и не хочу, не думаю, что мне это было бы интересно», — объяснил участник опроса.

А вот 10% сообщили, что выбирались в театр в текущем году, 5% — этой осенью, 4% — на днях.