KP.RU: 21% россиян рассказали, что в их семьях бабушки и дедушки не принимают активного участия в воспитании внуков

В понедельник, 7 сентября, отмечался День внучат, который напомнил о важности семейных ценностей. По данным опроса сайта KP.RU , многие россияне отмечают значительную роль бабушек и дедушек в воспитании внуков.

Опрос показал, что 42% респондентов заявили о постоянной помощи бабушек и дедушек с внуками. Они проводят с ними время на выходных, водят в школу и на секции, а иногда даже живут вместе.

Еще 32% опрошенных рассказали, что их бабушки и дедушки помогают не так часто, но по мере возможности стараются поддерживать связь. Некоторые продолжают работать на пенсии, другие живут далеко.

Однако 21% участников опроса сообщили, что бабушки и дедушки не принимают активного участия в воспитании внуков, а лишь иногда навещают их или приглашают в гости. Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое», рассказав о разных обстоятельствах, включая отсутствие старших родственников или редкое общение с ними.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере Telegram. В нем приняли участие 2,1 тысячи человек.