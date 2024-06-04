Kp.ru: 20% опрошенных россиян заявили, что не готовы променять автомобиль на велосипед

Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, как россияне относятся к поездкам на велосипедах. Так, 52% респондентов предпочитают передвигаться на общественном транспорте.

Еще 20% заявили, что не смогли бы променять автомобиль на велосипед. В некоторых городах даже не оборудованы специальные дорожки, отметил один из участников.

Пересаживаются на двухколесный транспорт каждое лето 10% опрошенных. Однако в холодное время они предпочитают добираться до нужного места в теплых машинах.

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