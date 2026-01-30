KP.RU: 20% опрошенных россиян заявили, что их дети не едят фастфуд

В России предложили запретить рекламу фастфуда, снеков и газировки с участием детей, чтобы бороться с детским ожирением. Тем временем россияне поделились с сайтом KP.RU , как часто их дети едят не самую полезную пищу.

Так, 25% респондентов рассказали, что их дети или внуки едят чипсы, пиццу, бургеры и пьют газировку каждую неделю. У 9% опрошенных дети употребляют такую пищу каждый день, у 32% — раз в месяц.

Еще 20% сообщили, что вообще не покупают детям такую еду и приучают их к полезным привычкам и сбалансированному питанию. А вот 11% участников вовсе не знают, как часто их дети балуются фастфудом.