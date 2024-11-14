KP.RU: 20% опрошенных россиян не считают себя добрыми людьми

Так, 78% респондентов заявили, что обладают душевным расположением к окружающим. Некоторые из них стараются совершать добрые дела ежедневно, другие — пока их отзывчивостью не начинают пользоваться.

«Я — человек добрый. Я не люблю насилие, злость, но идеальный мир — это утопия. Да, надо стараться исходить из добрых побуждений в обычной ситуации, но давать другим обижать тебя и пользоваться твоей добротой нельзя», — заявил один из участников опроса.

Еще 20% опрошенных не смогли назвать себя добряками. Многие даже не намерены ничего менять. Не сумели определиться оставшиеся 2%.