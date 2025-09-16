KP.RU: 19% опрошенных россиян помогают деньгами благотворительным фондам

В преддверии Дня свободных денег, который отмечается 15 сентября, сайт KP.RU провел опрос и выяснил, кому помогают финансово россияне.

Результаты показали, что более половины респондентов (51%) оказывают финансовую поддержку родственникам. Помощь выражается в займах или безвозмездных переводах средств детям, родителям и другим членам семьи.

Кроме того, 19% опрошенных переводят деньги в благотворительные фонды, 14% помогают бездомным животным и приютам, 12% — друзьям, а 11% подают милостыню тем, кто просит.