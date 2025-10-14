KP.RU: 19% опрошенных россиян имеют одну банковскую карту

В России с декабря может быть введен лимит на количество банковских карт на одного человека. Планируется запретить выпускать более пяти карт в одном банке и более 20 карт от разных банков на одного клиента. Сайт KP.RU провел опрос на соответствующую тему.

Стало известно, что 19% опрошенных имеют всего одну банковскую карту, а еще 31% — две. Некоторые из них отметили, что завели второй счет для оплаты в магазинах или для маркетплейсов.

Еще 41% респондентов уже оформили от трех до пяти банковских карт. По их словам, это помогает экономить и получать выгодный кэшбэк. Кроме того, у 6% участников от шести до 10 карт разных организаций.