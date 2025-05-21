KP.RU: 18% россиян признались, что пользовались шпаргалками на экзаменах

Студенты делятся на две категории: одни готовятся спокойно и методично, повторяя пройденный материал, а другие хватаются за учебники в самый последний момент. Какой вариант обычно выбирают россияне, выяснил сайт KP.RU .

Почти половина респондентов (48%) отметили, что всегда серьезно относились к подготовке, приступая к изучению материала заранее, чтобы чувствовать себя уверенно и сдавать экзамены успешно.

А вот 18% участников опроса использовали своеобразный метод подготовки — составление шпаргалок. Еще 17% признались, что обычно готовились в последний момент. Кроме того, 8% участников не тратили время на изучение материалов, полагаясь исключительно на удачу. Столько же процентов опрошенных обращались за помощью к репетиторам.