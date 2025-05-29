KP.RU: 17% россиян заявили, что школа научила их брать на себя ответственность

Сдача ЕГЭ уже началась, и впереди у выпускников решающий этап поступления в вузы. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, какие школьные навыки оказались для россиян наиболее полезными во взрослой жизни.
Согласно результатам исследования, 32% респондентов считают самым ценным, что дала им школа, знания по предметам. В жизни им пригодились физика и математика, русский язык и даже уроки труда.
Еще 22% опрошенных признались, что больше всего им в жизни пригодилось умение думать и рассуждать. Еще 17% участников считают, что школа научила их брать на себя ответственность. Кроме того, 10% отметили навыки работы в команде.
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