KP.RU: 17% опрошенных россиян признались, что любят есть блины с икрой

В России наступил период Масленицы, и по традиции многие начали печь блины. Сайт KP.RU решил узнать, какие начинки предпочитают россияне.

Опрос показал, что большинство россиян любят блины со сметаной — за этот вариант проголосовали 28% респондентов. На втором месте оказались блины с икрой, набравшие 17% голосов. Замыкают тройку лидеров десертные блины со сгущенкой — за них отдали голоса 16% респондентов.

Еще 13% участников отдали предпочтение начинке в виде мяса, 9% — в виде творога, 6% — варенья, 5% — рыбы. Еще 3% респондентов выбрали мед.