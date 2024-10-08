KP.RU: 16% россиян заявили, что их бабушки и дедушки не сидят с внуками

Подростковая проблема с квадроберами вызвала серьезное беспокойство у родителей и психологов. Возможное объяснение тому, почему дети стали более непослушными: раньше за ними часто присматривали бабушки и дедушки, а сейчас родственники отказываются помогать с детьми. По данным опроса на сайте KP.RU , лишь 55% россиян отметили, что старшие родственники регулярно заботятся о внуках.

Так, 26% респондентов сообщили, что бабушки и дедушки участвуют в присмотре за внуками только в исключительных ситуациях. 16% признались, что старшие члены семьи вообще не помогают с детьми. Причины разные: кто-то живет далеко, а кто-то просто не считает это необходимым.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое» и отметили, что были бы рады помочь, но у них пока нет внуков, или они живут в других городах.