KP.RU: 15% опрошенных россиян заявили, что вообще не едят колбасу

Предложение наносить на колбасу пугающие предупреждения, аналогичные тем, что используются на сигаретах, вызвало недовольство среди россиян. Согласно опросу, проведенному сайтом KP.RU , многие граждане страны регулярно употребляют колбасные изделия и не видят необходимости в подобной маркировке.

Так, 27% опрошенных признались, что ежедневно включают в свой рацион продукты из ультрапереработанного мяса, такие как колбаса и сосиски. Еще 43% — несколько раз в месяц, 13% — только по праздникам.

«Каждый день ем колбасу и в день несколько раз. Люблю я ее очень», — поделилась одна из респонденток.

А вот 15% участников заявили, что отказались от такого продукта в своем меню. Оставшиеся 2% выбрали вариант «Другое».