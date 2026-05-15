KP.RU: 15% опрошенных россиян заявили, что вообще не едят колбасу
Предложение наносить на колбасу пугающие предупреждения, аналогичные тем, что используются на сигаретах, вызвало недовольство среди россиян. Согласно опросу, проведенному сайтом KP.RU, многие граждане страны регулярно употребляют колбасные изделия и не видят необходимости в подобной маркировке.
Так, 27% опрошенных признались, что ежедневно включают в свой рацион продукты из ультрапереработанного мяса, такие как колбаса и сосиски. Еще 43% — несколько раз в месяц, 13% — только по праздникам.
«Каждый день ем колбасу и в день несколько раз. Люблю я ее очень», — поделилась одна из респонденток.
А вот 15% участников заявили, что отказались от такого продукта в своем меню. Оставшиеся 2% выбрали вариант «Другое».