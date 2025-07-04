Kp.ru: 15% автомобилистов готовы пересесть на общественный транспорт из-за штрафов

В России обсуждают возвращение скидки в 50% на оплату штрафов, отмененной ранее. Одновременно с начала года выросли штрафы за нарушения ПДД. Эти меры побуждают некоторых автомобилистов переосмыслить использование личного транспорта, как показывают результаты опроса сайта KP.RU .

Согласно результатам исследования, 15% россиян обеспокоены ростом штрафов и задумываются об отказе от автомобиля в пользу общественного транспорта при дальнейшем повышении штрафов.

Тем не менее 40% респондентов ценят комфорт личного автомобиля и не готовы от него отказаться, даже если штрафы увеличатся. Некоторые участники опроса отметили, что в их регионе общественный транспорт развит недостаточно хорошо, а добраться до отдаленных населенных пунктов возможно только на личном транспорте. Случается и так, что транспорт есть, но ходит нерегулярно или редко.

Еще 23% опрошенных считают решение проблемы в аккуратной езде и соблюдении правил дорожного движения. Они признают, что почти никогда не получают штрафы благодаря ответственному и внимательному подходу к вождению.

Другие 21% респондентов сообщили, что уже пользуются общественным транспортом. Их выбор обусловлен не только высокими штрафами, но и расходами на содержание автомобиля, рисками, пробками.

Лишь 1% опрошенных выбрали вариант «другое». Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 5,1 тысячи человек.