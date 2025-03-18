KP.RU: 12% россиян держат вклады ради процентов

На текущий момент на вкладах в РФ набралось 53 триллиона рублей. Аналитики сайта KP.RU провели опрос и выяснили, на что копят россияне.

Так, 29% респондентов отметили, что у них нет привычки делать сбережения, и они расходуют все полученные средства без остатка. Еще 21% откладывают на старость, 16% — на жилье и ремонт.

Согласно результатам опроса, 12% держат вклады ради процентов, стремясь сохранить и приумножить свои финансы. Кроме того, 7% опрошенных копят на образование детей и другие нужды, связанные с их развитием. А вот 6% участников нацелены на отдых, 4% — на покупку автомобиля. Варианты с бытовыми вещами и техникой набрали по 1%.

Опрос проводился в социальных сетях и мессенджерах. В исследовании приняли участие 5,9 тысячи человек.