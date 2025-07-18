KP.RU: 10% россиян предпочитают загорать на балконе

Аналитики сайта KP.RU провели опрос и выяснили, какие места для принятия солнечных ванн популярны у россиян. Первое место заняли дачи, огороды и лужайки.

Там загорают 39% респондентов. Еще 38% предпочитают пляжи. Они ездят на море, к реке или озеру. На третьем месте — балконы. Каждый 10-й опрошенный признался, что любит погреться на солнышке в пределах своей квартиры.

Кроме того, 2% участников ходят загорать в парк. Оставшиеся выбрали вариант «другое». В исследовании приняли участие 3,3 тысячи человек.