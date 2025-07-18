KP.RU: 10% россиян предпочитают загорать на балконе

Аналитики сайта KP.RU провели опрос и выяснили, какие места для принятия солнечных ванн популярны у россиян. Первое место заняли дачи, огороды и лужайки.
Там загорают 39% респондентов. Еще 38% предпочитают пляжи. Они ездят на море, к реке или озеру. На третьем месте — балконы. Каждый 10-й опрошенный признался, что любит погреться на солнышке в пределах своей квартиры.
Кроме того, 2% участников ходят загорать в парк. Оставшиеся выбрали вариант «другое». В исследовании приняли участие 3,3 тысячи человек.
Пятерых нелегальных мигрантов задержали в Балашихе
В Кремле позитивно отнеслись к желанию Зеленского активизировать переговоры
Районный дом культуры в Ногинске вошел в новый пилотный проект «Умный ДК»
Клуб «Активное долголетик» из Богородского округа побывал на фестивале спорта
Новую дорогу проложили в деревне Калитино Богородского округа
Свыше 100 кадастровых инженеров БТИ Подмосковья вошли в рейтинг Росреестра
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте