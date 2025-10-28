Кожевник Лыков предложил обрабатывать изделия из кожи спреем-фиксатором

Изделия из натуральной кожи могут окрашивать одежду — это естественный процесс. Кожевник Николай Лыков рассказал Life.ru , как защитить вещи от нежелательного окрашивания.

Как пояснил специалист, при контакте с влагой и механическом воздействии частицы пигмента постепенно перемещаются на поверхность материала.

«Небольшое окрашивание — нормальное явление для натуральной кожи, особенно в первое время», — отметил эксперт.

Для минимизации рисков он предложил обрабатывать кожаные изделия спреем-фиксатором. Кроме того, он посоветовал носить кожаную обувь с одеждой близких оттенков и использовать носки из натурального хлопка темных цветов.