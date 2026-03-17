Коуч Валиуллова рассказала, что состояние мозга зависит от интеллектуальной нагрузки

Многие факторы, влияющие на состояние мозга, зависят от образа жизни, сообщила коуч PCC ICF, мастер системных решений и мотивационный тренер Олеся Валиуллова в комментарии для RuNews24.ru .

По ее словам, мозг требует регулярной интеллектуальной активности. Изучение нового, чтение, анализ информации и освоение навыков способствуют формированию дополнительных нейронных связей, создавая когнитивный резерв и помогая мозгу дольше компенсировать возрастные изменения.

Специалист отметила, что регулярные физические нагрузки также улучшают кровоснабжение мозга и стимулируют выработку веществ, поддерживающих нейроны. Даже умеренные тренировки, такие как быстрая ходьба, плавание или катание на велосипеде, положительно влияют на память и концентрацию.