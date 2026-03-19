Коуч Валиуллова рассказала, что качественные социальные связи помогают укреплять здоровье

Мотивационный тренер, коуч PCC ICF Олеся Валиуллова беседе с RuNews24.ru объяснила, что одиночество может негативно влиять на здоровье человека. Эксперт подчеркнула важность социальных связей для поддержания хорошего самочувствия.

По мнению специалиста, отсутствие общения и поддержки со стороны других людей может привести к различным проблемам со здоровьем.

«Социальные контакты помогают легче справляться со стрессом. Когда есть люди, к которым можно обратиться за поддержкой, уровень тревоги снижается, а организм быстрее восстанавливается после сложных ситуаций», — привела слова Валиуллово Тульская Служба Новостей.

Коуч призвала людей быть более открытыми и стремиться к построению здоровых отношений с окружающими.