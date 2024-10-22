Коуч Синайский: люди отказываются обращаться к психологам из-за бытового невежества

Зачастую люди не признают психологов и отказываются посещать сеансы. Причину данной ситуации объяснил основатель Центра стратегического коучинга и психотерапии Дамиан Синайский в беседе с RuNews24.ru .

По его словам, нежелание обращаться за помощью к специалисту связано с бытовым невежеством.

«Простейших знаний о внутреннем мире, детских травмах, стыде и страхе, неуверенности и сомнениях в своей идентичности, в том числе половой, никто не дает», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что многие не привыкли проявлять интерес к эмоциональному благополучию. Хотя именно на внутреннем уровне прокачиваются компетенции, необходимые для достижения внешних целей, подчеркнул Синайский.