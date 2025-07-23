Коуч Просвирякова назвала синдром отличницы карьерной ловушкой для женщин

Несмотря на значительный прогресс в достижении гендерного равенства, женщины продолжают сталкиваться с определенными барьерами, которые не всегда очевидны, но существенно влияют на карьеру и заработок. Об этом рассказала основатель международного научно-тренингового центра Ирина Просвирякова в беседе с MIR24.TV .

По словам эксперта, в числе карьерных ловушек для представительниц прекрасного пола — синдром отличницы. Женщин с детства приучают быть послушными, прилежными и добиваться успехов во всем. Во взрослой жизни это часто выражается в привычке брать на себя больше задач, перерабатывать, но при этом оставаться незаметными и не просить прибавки к зарплате, написал ОТР.

Специалист также обратила внимание на гендерные стереотипы. В организациях часто действуют негласные барьеры: предвзятые мнения о том, что женщины менее подходят для лидерства. Это ограничивает доступ к топовым позициям и соответствующим зарплатам.