Коуч Лебединская сообщила, что бизнесмены должны быть готовы к быстрой адаптации

Бизнес-тренер Антонина Лебединская в беседе с RuNews24.ru напомнила о двух важнейших особенностях современного мира, усвоение которых необходимо для построения успешной предпринимательской деятельности.

По словам эксперта, первая особенность — постоянная изменчивость: возникают новые разработки и технологии, к которым предприниматель должен не только успеть приспособиться, но и научиться предугадывать и быстро перестраиваться.

«И эмоционально в том числе. Бизнесмен должен обладать таким свойством, как адаптация на уровне всех процессов», — заявила специалист.

Она также отметила, что второй важной чертой является способность действовать на опережение, что дает серьезное конкурентное преимущество.