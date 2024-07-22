Коуч Кичаев: провокации помогут раскрыть истинные намерения женщины в паре

Некоторые женщины на начальных этапах отношений играют роль «невинных дам». Однако со временем в таких партнерах раскрывается интерес к достатку мужчины. Об этом рассказал Александр Кичаев в беседе с News.ru .

По его словам, раскрыть настоящие намерения возлюбленной помогут провокации.

«Допустим, можно сказать о проблемах со здоровьем, с бизнесом, то есть расскажите печальную историю и посмотрите на ее реакцию», — пояснил эксперт.

Если девушка не испытывает истинных чувств, данная ситуация подтолкнет ее к разрыву. Таким образом получится предотвратить измену, ведь «человек изначально был так к вам настроен», заключил коуч.