Коуч Кичаев: провокации помогут раскрыть истинные намерения женщины в паре

Некоторые женщины на начальных этапах отношений играют роль «невинных дам». Однако со временем в таких партнерах раскрывается интерес к достатку мужчины. Об этом рассказал Александр Кичаев в беседе с News.ru.

По его словам, раскрыть настоящие намерения возлюбленной помогут провокации.

«Допустим, можно сказать о проблемах со здоровьем, с бизнесом, то есть расскажите печальную историю и посмотрите на ее реакцию», — пояснил эксперт.

Если девушка не испытывает истинных чувств, данная ситуация подтолкнет ее к разрыву. Таким образом получится предотвратить измену, ведь «человек изначально был так к вам настроен», заключил коуч.

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