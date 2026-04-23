Коуч Гусева рассказала, что пары стали чаще обращаться к психологам для нейтрального взгляда на конфликт

В прошлом обсуждение конфликтов в отношениях часто происходило среди близких людей. Однако в наши дни такой подход все чаще приводит к усилению напряжения, поскольку советы друзей и родственников могут быть субъективными. Практический психолог и коуч Людмила Гусева рассказала РИАМО , что все больше пар обращаются за помощью к специалистам.

Близкое окружение, как правило, эмоционально вовлечено в ситуацию и не может оставаться нейтральным. Друзья и родственники часто оценивают события, опираясь на собственный опыт, а не на реальную динамику отношений конкретной пары. В кризисные моменты важно найти объективное решение, а эмоциональные оценки могут закрепить конфликт.

Психолог помогает парам найти общий язык и построить прочный фундамент доверия. В присутствии специалиста партнеры чувствуют себя более открытыми и могут обсуждать чувства, страхи и обиды, не опасаясь осуждения. Работа с психологом учит паре конструктивно выражать эмоции и договариваться, отметила газета «Петербургский дневник».

Обращение к психологу перестает восприниматься как слабость. Люди начинают понимать, что забота о ментальном здоровье так же важна, как и о физическом состоянии. Современные медиа и открытость публичных людей, которые делятся своим опытом работы со специалистами, способствуют этому процессу.

Если в паре возник кризис, важно признать, что проблему не удается решить привычными способами. Затем следует найти специалиста с опытом работы с конфликтами. Готовность обоих партнеров участвовать в процессе и обсуждать сложные темы также играет важную роль.