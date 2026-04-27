Коуч Ежиков рассказал, что спрос на бизнес-тренеров снижается из-за сложной экономической ситуации

Экономические трудности в стране заставляют компании сокращать расходы на обучение сотрудников. В следующем году ситуация вряд ли улучшится. Об этом заявил консультант и коуч руководителей высшего звена Алексей Ежиков в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Эксперт отметил, что сейчас наблюдается кризис на рынке труда. С одной стороны, компании не могут найти подходящих руководителей, с другой — квалифицированные специалисты не могут устроиться на работу.

«С учетом общей экономической ситуации те сигналы, которые я вижу в своей деятельности, говорят о том, что экономическая ситуация непростая», — подчеркнул он.

По мнению Алексея Ежикова, чем сложнее будет экономическая обстановка, тем меньше компаний будут заинтересованы в развитии персонала. Бизнесы продолжат сокращать бюджеты и увольнять сотрудников, а закрывающиеся компании больше не будут нанимать бизнес-тренеров.