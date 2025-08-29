Коуч Борьессон предложила парам создать зоны без гаджетов

Коуч, научный исследователь в области эмоционального интеллекта и саморазвития Алена Борьессон поделилась в интервью радиостанции Sputnik секретами крепких отношений.

По словам эксперта, любовь можно измерить физически — через синхронные движения, мимику и открытые позы.

«Пары, которые находятся в долгосрочных, крепких, счастливых отношениях, буквально синхронизируются. Любовь — это не только чувство на эмоциональном уровне», — отметила специалист.

Как пояснила Борьессон, современные технологии могут разрушить эту синхронизацию. Так, многие жалуются, что партнер отвлекается на телефон во время разговора. Коуч предложила создать зоны без гаджетов, а также определить моменты, когда использование устройства недопустимо. Влюбленным важно практиковать полное присутствие.