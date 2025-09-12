Коуч Борьессон отметила, что долгое пребывание в ситуационных отношениях может привести к тревожности

Коуч и научный исследователь в области эмоционального интеллекта и саморазвития Алена Борьессон в интервью радио Sputnik объяснила, почему люди остаются в ситуационных отношениях, которые их не удовлетворяют.

Как отметила эксперт, ситуационные отношения — это нечто среднее между длительными отношениями и полным отсутствием систематичности в контактах. Люди в таких отношениях проводят много времени вместе, но часто не понимают, куда ведут эти отношения.

Борьессон добавила, что многие остаются в таких отношениях слишком долго, чувствуя себя неопределенно и эмоционально уязвимо. Недавнее исследование Университета Бейлор выявило семь факторов, которые удерживают людей в ситуационных отношениях. Среди них — убежденность в эксклюзивности, эмоциональные инвестиции, удовлетворение потребностей, общение с фокусом на будущее, восприятие усилий партнера и ощущение приоритетности, а также развитие доверия.

Эксперт предупредила, что долгое пребывание в неопределенных отношениях может привести к тревожности и сомнениям.