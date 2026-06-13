Коуч Асадчая предупредила о росте числа фейковых вакансий в России

На российском рынке труда растет число так называемых «пустых» вакансий, которые не предполагают реального трудоустройства. Исполнительный коуч Ольга Асадчая рассказала «Газете.Ru» , что проблема «призрачных» вакансий, или ghost jobs, уже давно обсуждается на мировом рынке труда.

По словам эксперта, точная статистика по доле таких вакансий в России неизвестна, но косвенные признаки указывают на их существование. По данным hh.ru за апрель 2026 года, число активных вакансий снизилось на 25% год к году, а количество активных резюме выросло на 36%. В таких условиях каждая «пустая» вакансия становится серьезной проблемой для соискателей, добавила газета «Взгляд».

Асадчая отметила, что не все подобные вакансии являются мошенническими. Иногда работодатели собирают кадровый резерв, изучают зарплатные ожидания кандидатов или готовятся к будущему расширению штата. Однако для соискателя результат зачастую одинаковый — объявление есть, а найма нет.

Главная опасность, по словам эксперта, заключается в потере времени и эмоциональном выгорании соискателей. Кандидаты тратят силы на подготовку резюме, изучение компании и прохождение собеседований, а затем сталкиваются с длительным молчанием.

Также Асадчая предупредила о рисках, связанных с тестовыми заданиями. В некоторых случаях работодатели используют экспертизу кандидатов, требуя выполнить сложные задачи, такие как разработка стратегии, аудит или создание финансовой модели.