Коуч Асадчая назвала недопустимыми темы религии и личной жизни на собеседовании

Некоторые работодатели могут задавать вопросы, выходящие за рамки профессиональных норм. Какие темы не должны подниматься при общении с соискателем, рассказала исполнительный коуч Ольга Асадчая в беседе с « ТСН24 ».

По ее словам, семейное положение, наличие детей и планы на беременность часто становятся предметом неуместных вопросов. Однако спрашивать об этом некорректно, ведь личная жизнь никак не связана с профессиональными качествами сотрудника, пояснила эксперт.

Также среди недопустимых тем она выделила возраст, национальность, религиозные убеждения и политические взгляды. Соответствующий отбор кандидатов, добавила Асадчая, нарушает как профессиональные нормы, так и законодательство.