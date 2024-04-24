Костюмированный благотворительный забег Петров I проведут в Санкт-Петербурге | 360°

Общество 24 апреля 2024, 15:46 Костюмированный благотворительный забег Петров I проведут в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге в конце мая проведут благотворительный костюмированный забег Петров I. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Как уточнил RT, мероприятие состоится в Приморском парке Победы. Для того, чтобы принять участие, необходимо заранее зарегистрироваться.

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Все костюмы выдадут перед забегом, а вот аксессуары в виде треуголок, сюртуков и жабо можно брать с собой.