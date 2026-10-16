Космонавт Вагнер назвал комедией сцены выхода в открытый космос в кино

Сцены выхода в открытый космос в фантастических фильмах воспринимаются профессионалами как комедия из-за нереалистичности. Об этом рассказал космонавт Роскосмоса Иван Вагнер на лекции проекта Адыгейского государственного университета «Наука вокруг. Открытия продолжаются», передает ТАСС .

По словам Вагнера, кино показывает процесс чересчур простым: герои быстро надевают скафандры, открывают люк и выходят за борт. В действительности подобной операции предшествуют две недели подготовки, включающей проверку систем и скафандров, а также демонтаж старого оборудования, отметил «Взгляд».

Перед выходом экипаж проходит двухчасовое шлюзование, а после возвращения повторяет процедуру в обратном порядке. Вагнер добавил, что попытки сценаристов создать иллюзию достоверности без знания технических нюансов вызывают у специалистов лишь смех.