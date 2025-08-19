Космонавт Рязанский отметил, что стресс может быть позитивным фактором, расширяющим возможности

Летчик-космонавт, мотивационный спикер Сергей Рязанский поделился секретами преодоления стресса и выгорания на Международном фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге. Об этом написал «ФедералПресс» .

Рязанский рассказал, что во время работы руководителем «Всероссийского движения школьников» он уделял большое внимание наличию хобби у сотрудников. «Один из первых вопросов, которые я задавал: „А какое у вас есть хобби?“ Сам факт его наличия — это показатель того, что человек сможет переключиться и не перегореть», — пояснил он.

Космонавт отметил, что стресс может быть позитивным фактором, позволяющим расширить границы возможностей. Однако важно уметь расслабляться в напряженные моменты. «В случае опасности — резкая гормональная реакция и мышечное напряжение. Мы готовы или нападать в ответ на опасность, или убегать», — отметил Рязанский.

Он рассказал, что во время парашютной подготовки космонавты тренировались решать логические задачи в условиях стресса, сохраняя при этом расслабленность тела.