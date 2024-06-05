Космонавт Крикалев: реабилитация после возвращения на Землю длится около двух месяцев

Космонавт Олег Кононенко установит рекорд по суммарной длительности космических полетов после завершения текущей миссии. Об этом рассказал герой Советского Союза и России, летчик-космонавт Сергей Крикалев в беседе с ИА НСН .

По его словам, Кононенко действительно превысил зафиксированные достижения. Каждое такое путешествие представляет сложности как в физическом, так и в эмоциональном плане, добавил эксперт.

Он также рассказал о периоде реабилитации космонавтов после возвращения на Землю. Штатное восстановление длится порядка полутора-двух месяцев.