Космонавт Джанибеков рассказал, что сновидения в условиях орбитальной станции схожи с земными

Джанибеков поделился воспоминаниями о полетах в космос, рассказав, что сновидения в условиях орбитальной станции схожи с земными. Он подчеркнул, что в коротких полетах испытывал дискомфорт из-за недостатка полноценного сна, а в пятый раз столкнулся с проблемами из-за нехватки горячей пищи в условиях холода, написал RT.

Также Джанибеков отметил, что запахи на космической станции не являются экзотическими или необычными. Он объяснил, что космонавты привыкают к специфическим техническим ароматам корабля, которые становятся для них почти домашней атмосферой после многолетних тренировок.