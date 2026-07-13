Космонавт Дубров рассказал, что возьмет в экспедицию игрушку тигренка и значки с Хабаровском

Во вторник, 14 июля, к Международной космической станции отправится миссия МКС-75 на корабле «Союз МС-29». Среди участников — командир корабля Петр Дубров. Космонавт дал большое интервью KP.RU .

Поскольку в космосе каждый грамм груза на счету, космонавты не могут взять с собой много личных вещей. Тем не менее, Дубров признался, что обязательно возьмет с собой тигренка, сделанного руками племянницы.

«Возьму еще несколько игрушек, изготовленных близкими, и значки с изображением родного Хабаровска», — признался летчик.

Выбор талисмана для миссии не случаен. Позывной экипажа «Тигрис» придумал сам Дубров.