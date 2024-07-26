Космонавт Артемьев: заявления о плоской Земле люди делают из-за невежества

Люди, которые не верят в то, что форма Земли круглая, делают подобные заявления от отсутствия должного образования и «немножко от невежества». Об этом рассказал космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, тех, кто пытается оспорить известные факты, например, что Юрий Гагарин полетел в космос, нужно воспринимать с юмором. Обычно такие люди подвергают сомнению любые факты из человеческой жизни, добавила «Национальная служба новостей».

На них не стоит обращать внимания и стараться переспорить, отметил Артемьев.