Космонавт Артемьев: заявления о плоской Земле люди делают из-за невежества

Люди, которые не верят в то, что форма Земли круглая, делают подобные заявления от отсутствия должного образования и «немножко от невежества». Об этом рассказал космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев в беседе с РИА «Новости».

По его словам, тех, кто пытается оспорить известные факты, например, что Юрий Гагарин полетел в космос, нужно воспринимать с юмором. Обычно такие люди подвергают сомнению любые факты из человеческой жизни, добавила «Национальная служба новостей».

На них не стоит обращать внимания и стараться переспорить, отметил Артемьев.

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