Космонавт Артемьев признался, что во время первого выхода в открытый космос испытывал миллисекундное замешательство

«Самый волнительный момент у меня был — это открытие выходного люка во время первого выхода в открытый космос в 2014 году. Когда открываешь люк и готовишься шагнуть буквально в бездну, в пропасть, в черноту космоса, к звездам, наступает миллисекундное замешательство, как бывает перед прыжком с парашютом», — написал Герой России в своем Telegram-канале.

После того как космонавт оказывается снаружи станции, у него есть еще несколько минут на адаптацию. В это время, по словам Олега Артемьева, приходит прилив восторга и радость от воплощения мечты.

«Ты оказался в данный момент здесь благодаря необычайному стечению обстоятельств и участию многих тысяч людей в твоей жизни. Несмотря на испытания, когда можно было сдаться и прекратить восхождение к этому моменту, остаться теоретиком, ты все-таки здесь и стал, помимо теоретика, еще и практиком», — отметил летчик-космонавт.

Однако, как добавил Артемьев, все эти эмоции — только часть жизни на орбите. Главная задача космонавта — выполнить поставленные перед ним задачи.