Космический эксперт Нестеров рассказал, что Россия будет выпускать несколько сотен спутников в год к 2026-му

В России внедрили поточные методы производства в спутникостроении. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал гендиректор АО «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» Евгений Нестеров.

Он сообщил, что этот подход был заимствован из авиационной и автомобильной промышленности. Нестеров упомянул, что по заданию руководства «Роскосмоса» разработали различные модели конвейеров.

Причем пришлось экспериментировать с разными типами в цехах, занимаясь не только окончательной сборкой, но и производством устройств и компонентов.

«Многоспутниковые серийные проекты должны в ближайшие годы, уже к 2026 году, вывести нас на производство несколько сотен спутников в год. Мы уже сделали хронометраж — мы собираем спутник за несколько часов», — отметил эксперт

Он также подчеркнул, что способ лег в основу для массового освоения низких орбит.