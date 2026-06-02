Косметолог Васильева развеяла популярные мифы о ботоксе и филлерах

Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Екатерина Васильева развеяла популярные мифы о ботоксе и филлерах на основе гиалуроновой кислоты в беседе с «Известиями» .

Одним из распространенных страхов является возможность отеков после коррекции области под глазами. Васильева пояснила, что риск появления отеков зависит от техники введения препарата. Если филлер расположен правильно — на костном основании и в глубоком слое тканей, он не вызывает выраженных отеков и обеспечивает естественный эстетический результат.

Врач также опровергла миф о том, что препарат может со временем сместиться в область малярных мешков. При грамотном введении филлер надежно удерживается анатомическими структурами и остается в месте установки.

Многие пациенты опасаются ограничений после процедуры, например, отказа от спорта или ношения очков. Как пояснила Васильева, достаточно избегать сильного давления на лицо в первые дни после процедуры.

Некоторые считают, что ботокс лишает человека мимики. Однако современные методики позволяют сохранить естественное выражение лица, одновременно уменьшая активность мышц, отвечающих за образование морщин.

Врач подчеркнула, что при правильном введении ботокс лишь временно расслабляет определенные мышцы и помогает предотвратить формирование возрастных изменений.

Васильева также развеяла миф о привыкании к ботоксу и филлерам. Препараты не вызывают зависимости и не влияют на естественные процессы в коже. Когда действие препарата заканчивается, человек просто возвращается к своему исходному состоянию.