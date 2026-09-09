Косметолог Устинова назвала ретинол, церамиды и пептиды трендами осени

Спрос на российскую косметику в сети «Золотое Яблоко» за два года почти удвоился. Особенно заметно отечественные марки укрепились в категориях средств с ретинолом, церамидами и пептидами, сообщает Life.ru .

Косметолог и эксперт «Золотого Яблока» Мила Устинова посоветовала выбирать уход не по стране производства, а по составу, концентрации активных компонентов и потребностям кожи.

Ретинол остается востребованным средством против первых возрастных изменений, неровного рельефа и постакне. Доля российских марок в выручке этой категории за два года достигла 50%. Осенью вводить ретинол следует постепенно, начиная с низкой концентрации, и ежедневно использовать солнцезащитные средства. Компонент имеет ограничения при беременности и грудном вскармливании.

После лета и с началом отопительного сезона эксперт рекомендовала обратить внимание на церамиды, поддерживающие защитный барьер кожи. Их можно использовать в базовом уходе и сочетать с большинством средств. Доля отечественных брендов в этой категории выросла до 45%.

Пептиды чаще применяют при снижении упругости кожи и возрастных изменениях, доля российских марок в таких средствах достигла 25%. Производители также осваивают продукты с PDRN, однако в этом сегменте сильны корейские бренды.

В 2025 году российские марки заняли 68% рынка парфюмерии и косметики, а их выручка превысила 1,16 трлн рублей. Отрасль при этом зависит от импорта ингредиентов, сложной упаковки и компонентов для декоративной косметики.