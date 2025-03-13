Косметолог Ткаченко: уход за кожей нужно проводить за несколько часов до сна

Косметолог Наталья Ткаченко поделилась советами о вечернем уходе за кожей, который позволит выглядеть утром свежей и сияющей. Об этом сообщил Life .

Врач посоветовала умываться энзимным гелем с маслами и аминокислотами. Это позволит очистить кожу, не нарушая ее защитный барьер.

Следующий этап — использование тоника или восстанавливающего миста. Такие средства помогут нормализовать pH кожи и поддержать ее микробиом. Эксперт рекомендовала следом нанести сыворотку или крем с витаминами С, Е, феруловой кислотой, коэнзимом Q10, маслами арганы, жожоба, миндаля и скваланом. Самомассаж поможет улучшить лимфоток и предотвратить утренние отеки, добавила медик.

Все процедуры она рекомендовала проводить за несколько часов до сна, чтобы активные ингредиенты успели впитаться. Вечерний уход будет более эффективным, если сочетать его с правильными привычками: ограничить потребление жидкости перед сном, создать комфортный микроклимат в спальне и ложиться вовремя.