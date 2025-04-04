Косметолог Ткаченко назвала сквалан универсальным увлажнителем для любой кожи

Химик-косметолог Наталья Ткаченко рассказала «Известиям» о пользе сквалана — стабилизированной формы сквалена, полученного из пшеничных зародышей, рисовых отрубей и масел. Этот компонент, открытый в 1906 году, широко используется в косметике благодаря своим увлажняющим и защитным свойствам.

По словам специалиста, сквалан улучшает эластичность кожи, предотвращает появление морщин и защищает от внешних воздействий. Благодаря легкой текстуре он подходит для всех типов кожи, включая сухую и обезвоженную.

Популярность сквалана возросла благодаря его натуральному происхождению и универсальности. Он применяется не только в уходовых средствах, но и в парикмахерских процедурах, придавая волосам блеск, подчеркнула Ткаченко.