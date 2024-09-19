Косметолог Ткаченко: масло кокоса и вазелин могут привести к образованию черных точек

Химик-косметолог Наталья Ткаченко перечислила компоненты, которые способны спровоцировать появление черных точек на коже. Об этом сообщили « Известия ».

Так, к закупорке пор может привести использование масел кокоса, оливы, ши, какао и зародышей пшеницы. Кроме того, обладательницам жирной кожи не стоит включать в уход средства с изопропилмиристатом, миристиновой и стеариновой кислотами, отметила эксперт.

По ее словам, комедогенными также являются минеральные масла и вазелин. Они создают на лице эффект увлажнения, который исчезает после первого умывания.