Косметолог Ткаченко: для увлажнения кожи необходимо выбирать сыворотки или ночные маски с гиалуроновой кислотой

Гиалуроновая кислота получила широкую популярность в бьюте-сфере за счет способности связывать и удерживать воду. Для максимального эффекта в состав уходового продукта должны также входить аминокислоты или натуральный увлажняющий фактор. Об этом рассказала химик-косметолог Наталья Ткаченко в беседе с «Известиями» .

В этом случае получается каскадное увлажнение во всей толще эпидермиса. Рекомендуется также использовать гиалуронку с разной молекулярной массой.

Специалист отметила, что пользоваться гиалуроновой кислотой можно в беременность и во время лактации, она некомедогенна, а за счет гипоаллергенных свойств подойдет даже самой чувствительной коже.

Максимальную результативность покажут несмываемые продукты с гиалуроновой кислотой. Среди них — кремы, сыворотки или ночные маски, добавила Ткаченко.