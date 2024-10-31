Косметолог Ткаченко: для увлажнения кожи необходимо выбирать сыворотки или ночные маски с гиалуроновой кислотой

Гиалуроновая кислота получила широкую популярность в бьюте-сфере за счет способности связывать и удерживать воду. Для максимального эффекта в состав уходового продукта должны также входить аминокислоты или натуральный увлажняющий фактор. Об этом рассказала химик-косметолог Наталья Ткаченко в беседе с «Известиями».
В этом случае получается каскадное увлажнение во всей толще эпидермиса. Рекомендуется также использовать гиалуронку с разной молекулярной массой.
Специалист отметила, что пользоваться гиалуроновой кислотой можно в беременность и во время лактации, она некомедогенна, а за счет гипоаллергенных свойств подойдет даже самой чувствительной коже.
Максимальную результативность покажут несмываемые продукты с гиалуроновой кислотой. Среди них — кремы, сыворотки или ночные маски, добавила Ткаченко.
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